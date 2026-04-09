Mittels Laser wurde am Donnerstagnachmittag stadtauswärts auf der Wörthersee-Südufer-Straße im Ortsgebiet von Klagenfurt ein Raser auf seinem Motorrad erwischt. Der 28-Jährige war mit 106 km/h unterwegs. Er wurde angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig physisch und digital an Ort und Stelle gegen Bestätigung abgenommen. Er wird angezeigt.