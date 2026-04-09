Mittels Laser wurde am Donnerstagnachmittag stadtauswärts auf der Wörthersee-Südufer-Straße im Ortsgebiet von Klagenfurt ein Raser auf seinem Motorrad erwischt. Der 28-Jährige war mit 106 km/h unterwegs. Er wurde angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig physisch und digital an Ort und Stelle gegen Bestätigung abgenommen. Er wird angezeigt.
Motorradschein weg
Raser fuhr im Ortsgebiet mehr als doppelt so schnell wie erlaubt
28-Jähriger wurde auf Wörthersee-Südufer-Straße mit 106 km/h statt der erlaubten 50 erwischt. Der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.