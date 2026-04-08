Viel zu schnell und ohne Führerschein: Ein 28-jähriger Mann aus Wien lenkte in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.45 Uhr ein Auto auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Wien im Bereich zwischen Sternberg und Velden West.

155 km/h in 100er-Zone

Im Zuge einer Nachfahrt wurde durch eine zivile Polizeistreife – nach Abzug der Messtoleranz – eine Geschwindigkeit von 155 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Im Zuge der Anhaltung stellte sich heraus, dass der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist.

Eine Führerscheinabnahme war daher nicht möglich, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Lenker wird angezeigt. Zudem erfolgt eine Anzeige gegen den Zulassungsbesitzer wegen Überlassung des Fahrzeuges an eine Person ohne gültige Lenkberechtigung.