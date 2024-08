Einem aufmerksamen Mitglied der Naturfreunde ist es zu verdanken, dass ein Waldbrand in Kärnten rechtzeitig entdeckt und damit nicht noch schlimmer geworden ist. Am Sonntag meldet der Mann, dass er auf dem Kapellenberg in der Gemeinde St. Jakob im Rosental Rauchschwaden entdeckt habe. „Der Mann hat mir ein Foto davon geschickt und ich habe über die Landesalarm- und Warnzentrale sofort Alarm ausgelöst“, sagt Hubert Madritsch, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob und Einsatzleiter.

Binnen kürzester Zeit rückten neben der FF St. Jakob auch die Feuerwehren Maria Elend und Feistritz im Rosental mit insgesamt 70 Kräften sowie der Polizeihubschrauber Libelle aus. Der war notwendig weil der Brandherd in etwa 850 Meter Höhe nur zu Fuß und aus der Luft erreichbar ist. „Es führt nicht einmal ein Forstweg hin und der Anmarsch zur Brandstelle ist sehr steil“, sagt Madritsch. Zwei Tanklöschfahrzeuge fuhren so weit wie möglich zur Brandstelle, dort mussten die Einsatzkräfte dann zu Fuß mit Waldbrandrucksäcken weitergehen.

Seit Montag, 5 Uhr in der Früh, wird im Rosental wieder gelöscht © FF Kappl an der Drau

Unterstützt wurden sie dabei von eigens angeforderten, geländetauglichen Spezialfahrzeugen. Doch am Sonntag gegen 22 Uhr musste der Löscheinsatz unterbrochen werden. „Alles andere war in der Dunkelheit und in dem steilen Gelände viel zu gefährlich“, sagt Madritsch.

Seit Montag, 5 Uhr in der Früh, wird wieder gelöscht – mit Erfolg. Der Brand hat sich zwar über Nacht auf etwa 200 Quadratmeter ausgebreitet, ist aber unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute haben den Waldboden bearbeitet, damit das Löschwasser überhaupt „wirken“ kann. „Brand aus“ heißt es dennoch noch nicht. „Wir werden am Montagnachmittag und am Abend noch einmal Nachschau halten. Erst wenn dann alles passt, können wir Brand aus geben“, sagt Madritsch.

Erschwert wird der Einsatz durch die Hitze: Einerseits fordert diese die Einsatzkräfte zusätzlich, andererseits können bei so hohen Temperaturen Glutnester sehr leicht wieder entfacht werden, so Madritsch: „Der Boden ist staubtrocken.“ Dass der Brand relativ glimpflich ausgegangen ist, sei ganz klar seiner frühen Entdeckung zu verdanken. „Wenn der erst Montagfrüh bemerkt worden wäre, hätten wir ein ziemliches Problem“, ist der Einsatzleiter überzeugt.

Mittlerweile dürfte auch die Brandursache feststehen: Ein Blitz hat in einen Baum eingeschlagen und diesen in Brand gesetzt.