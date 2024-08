Home-Invasion in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit: Der bekannte und beliebte Betreiber eines Wirtshauses wurde in seinem Haus überfallen, niedergeschlagen und beraubt.

Vorgefallen ist das um 3.30 Uhr, als zwei maskierte Täter ins Haus des Mannes eindrangen. Der Gastwirt, der sich zu diesem Zeitpunkt allein im Haus befand und in der Toilette im 1. Stock aufhielt, wurde in weiterer Folge von den Tätern mit einem Hammer und einer Brechstange bedroht. „Dann schlug ein Täter mit dem Hammer gegen den Kopf des Opfers, wobei die Unbekannten Geld vom Opfer forderten“, teilt die Polizei mit. Nachdem der Mann angab, kein Geld zu haben, schlug der Täter erneut mit dem Hammer auf das Opfer ein und der Gastwirt wurde an Händen und Füßen gefesselt.

Kleintresor erbeutet

Anschließend rissen die Täter einen Kleintresor mit unbekannten Inhalt aus der Verankerung und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte sich nach einiger Zeit selbst befreien und die Polizei verständigen.

Der Gastwirt wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ.

Beschreibung der Täter

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer, rund 30 Jahre alt, beide 180 Zentimeter groß und von sportlicher, muskulöser Statur. Sie waren dunkel bekleidet, maskiert und mit schwarzen Sturmhauben und Handschuhen ausgestattet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Kärnten geführt.