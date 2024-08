Es war eine Nachricht, die wohl kaum einen kaltgelassen hatte: Am Freitagmorgen fällt ein 26-jähriger Mann aus Deutschland auf der A10 Tauernautobahn zwischen Spittal an der Drau und Feistritz laut eigenen Angaben in Sekundenschlaf. Er kommt mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlägt sich in weiterer Folge und kommt am Dach zum Liegen.

Die Beifahrerin musste ins Krankenhaus geflogen werden © Freiwillige Feuerwehr St. Peter Bei Spittal

Alle drei Familienmitglieder im Spital

Die sich am Beifahrersitz befindliche Frau - die Lebenspartnerin des Autolenkers - wird schwer verletzt und muss mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Mann und das nur vier Wochen alte gemeinsame Baby werden mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls ins Klinikum eingeliefert.

Zwei Tage sind mittlerweile seit dem Unfall vergangen. Wie geht es den drei Verletzten also aktuell? Kerstin Wrussnig, Pressesprecherin, kann gegenüber der Kleinen Zeitung am späten Samstagabend leichte Entwarnung geben: „Das Baby wurde am Freitag noch zur Beobachtung auf der Kinderintensivstation betreut, ist daher stabil.“ Die Eltern sind ebenfalls stabil, sie werden auf der Normalstation betreut.