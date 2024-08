Zwei Verkehrsunfälle am Samstag in Kärnten: Am Morgen stieß ein 39 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gegen 8.45 Uhr mit seinem Pkw im Stadtgebiet von St. Veit gegen das abgestellte Auto eines 33-jährigen St. Veiters. Die verständigte Polizeistreife nahm eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel des 39-Jährigen wahr, weshalb er zur klinischen Untersuchung vorgeführt wurde – diese verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Alkoholisiert und ohne Schein

Nur kurze Zeit später dann der Unfall im Lavanttal: Ein 17 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg stieß mit seinem Auto auf einem Parkplatz in Wolfsberg gegen einen Zaun. Der bei ihm durchgeführte Alkotest verlief positiv. Der Führerschein konnte ihm hingegen nicht abgenommen werden, da er noch keine gültige Lenkberechtigung besitzt.