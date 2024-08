Schwer verletzt wurde ein E-Bike-Fahrer (19) aus dem Bezirk Wolfsberg Freitagnachmittag bei einem Unfall in der St. Johanner Straße in Wolfsberg, Laut Polizei missachtete er an einer Kreuzung die Vorranggeben-Regelung und fuhr ohne anzuhalten geradeaus in die Kreuzung ein.

Dabei kollidierte er mit dem Pkw einer 86-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal. Der 19-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe des Autos und anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Wolfsberg gebracht. Die 86-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.