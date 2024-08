Tragischer Unfall am Freitagvormittag in Kärnten: Gegen 11.20 Uhr führten vier befreundete Jäger Sanierungsarbeiten an einem Hochsitz in der Gemeinde Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) durch. Als einer der vier Männer, ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, am Top des Hochsitzes ein Brett anschrauben wollte, verlor er das Gleichgewicht.

Sturz aus fünf Meter Höhe

Er stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und kam in Folge im steil abfallenden Waldstück ca. 15 Meter unter dem Hochsitz zu liegen. Die anwesenden Freunde leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der Schwerverletzte wurde ins UKH geflogen © FF Neuhaus

Die Bergung des Verletzten erfolgte unter schwierigen Bedingungen durch die Alpine Einsatzgruppe mit Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehren von Bach und Neuhaus. Der 78-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.