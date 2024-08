In einem Waldgebiet in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) ist ein 84-Jähriger am Freitagmorgen von einer Hundestaffel tot aufgefunden worden. Der Waldbesitzer hatte sich am Donnerstag alleine auf den Weg in Richtung Radischkogel gemacht, um den Grenzbereich seines Waldes zu markieren. Als er in den späten Abendstunden nicht zu Hause ankam, alarmierte der Sohn die Einsatzkräfte.



Eine Suchaktion wurde gestartet. Durch die Handypeilung konnte ein ungefährer Standort verortet werden. Erst in den Morgenstunden wurde der Vermisste durch die Hundestaffel der Bergrettung Villach aufgefunden. Doch der Mann erlag noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen.



Der Polizeihubschrauber flog den Verunglückten mittels Taubergung zurück ins Tal. Am Einsatz beteiligt waren die Bergrettung Villach, die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob, die Polizei sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“.