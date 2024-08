Am Freitag mussten die Einsatzkräfte wegen eines in der Drau treibenden Autos ausrücken. Gegen 8 Uhr stellte ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land den Wagen in einer Bushaltestelle auf der L107 bei Grafenstein ab. Aus bislang unbekannter Ursache rollte der unbemannte Pkw plötzlich rückwärts über die Straße und in weiterer Folge über eine Wiese in die Drau.

Dort wurde er von der Strömung abgetrieben. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Fahrzeug. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein konnte das Fahrzeug vor dem Versinken noch mit einer Leine sichern und am Ufer befestigen. In weiterer Folge hoben die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt das Fahrzeug mit Hebeballonen an die Wasseroberfläche, wo dieses dann mit dem Einsatzboot „Sabine“ und einem Boot des Verbundes zur Annabrücke gezogen und mittels Kran der Feuerwehr Grafenstein aus dem Wasser gehoben wurde.

Neben der Polizei und der Wasserrettung standen die Freiwilligen Feuerwehren Grafenstein, Gallizien, Völkermarkt, Krumpendorf sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Einsatz.