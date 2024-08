„I did the greatest favor to my soul, body and mental health by coming here…“ oder auf Deutsch „Ich habe meiner Seele, meinem Körper und meiner geistigen Gesundheit den größten Gefallen getan, indem ich hierher kam“. Das schreibt die 26-jährige Schauspielerin Afra Saraçoglu auf ihrer Instagram-Seite. Auf den Fotos sieht man sie auf einem Steg am Wörthersee, im Hintergrund die Halbinsel Maria Wörth. Über 670.000 Menschen haben die Bilder – nicht einmal 24 Stunden nach Veröffentlichung – bereits „geliket“.

Wer weiß, welches Hotel die Models, Schauspieler und andere Stars in Kärnten besonders schätzen, kann sich auch schnell zusammenreimen, wo die junge Türkin residiert. Sie schreibt es aber auch dazu: Wie bereits Liz Hurley, Naomi Campbell, Janin Ullmann oder Heike Makatsch, dürfte auch Saraçoglu für die berühmte Vivamayr-Kur nach Maria Wörth angereist sein. Vermutlich aus den USA, denn die letzten Fotos postete sie aus New York.

Die (prominenten) Gäste profitieren vor allem von den personalisierten und ärztlich verordneten Diätmahlzeiten, einem täglichen Aktivprogramm und Zugang zu Saunen, Dampfbädern, Schwimmbad, Fitnessraum sowie Personal Trainern, Massagetherapeuten, Therapien, ganzheitlichen und traditionellen Behandlungen, kompletten Blutuntersuchungen und Schönheitsbehandlungen.