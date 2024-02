Das Luxus-Resort „Vivamayr“ in Maria Wörth ist bei Prominenten beliebt. Jetzt hat wieder ein Hollywood-Star eingecheckt: Schauspielerin Liz Hurley.

Dieser Hollywood-Star schwitzt sich am Wörthersee gesund

Maria Wörth in Kärnten

Sie zählt mittlerweile zu den Stammgästen am Wörthersee: Seit 2010 ist die britische Star-Schauspielerin Liz Hurley regelmäßig im Luxus-Resort „Vivamayr“ in Maria Wörth zu Gast, zuletzt im März 2022. Hier versucht Ex-Partnerin von Hugh Grant ihre Gesundheit und ihr Immunsystem auf Vordermann zu bringen. Jetzt ist sie wieder in Kärnten, um „so gesund wie möglich zu werden“, wie die 57-Jährige auf Instagram verkündet. Nach jedem Aufenthalt fühle sie sich „ein ganzes Stück besser“. Und auch die Gastgeber freuen sich: Hurley hat 2,3 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform.

Immer wieder besuchen Film- und Musikstars, Models und andere Prominente das Ressort, um zu entgiften. Erst im September 2021 war Super-Model Naomi Campbell zu Gast in Maria Wörth. In den letzten Monaten haben die deutsche Sängerin Mandy Capristo, Promikoch Jan Hartwig und Moderatorin Janin Ullmann eingecheckt.

Die (prominenten) Gäste profitieren vor allem von den personalisierten und ärztlich verordneten Diätmahlzeiten, einem täglichen Aktivprogramm und Zugang zu Saunen, Dampfbädern, Schwimmbad, Fitnessraum sowie Personal Trainern, Massagetherapeuten, Therapien, ganzheitlichen und traditionellen Behandlungen, kompletten Blutuntersuchungen und Schönheitsbehandlungen.