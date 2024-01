Immer wieder lockt das Vivamayr in der Gemeinde Maria Wörth Stars aus aller Welt nach Kärnten. Einen besonders zufriedenen Gast durfte man aus Deutschland willkommen heißen: Schauspielerin Heike Makatsch. Auf ihrem Instagram-Profil postet sie: „Pause, new perspective, surrender, letting go – Dankedankedanke @vivamayrmariawoerth für eine Woche Innehalten und neu Ausrichten.“

Auf den Fotos ist eine sichtlich entspannte und fröhliche Makatsch zu sehen, während sie Yogaübungen auf einem Steg am Wörthersee praktiziert oder sich purzelbaumschlagend, hüpfend und lachend auf der Strandwiese des Vivamayr filmen lässt. Begleitet wird Heike Makatsch, wie auf einem der Fotos zu sehen ist, von ihrem Partner und Schauspielkollegen Trystan Pütter. Den Hashtags nach dürfte das Essen „lecker“ und der Schlaf ausgezeichnet gewesen sein und Makatsch startet „superfit“ ins neue Jahr.

Internationale Schauspielkarriere

Die 52-jährige Heike Makatsch startete ihre TV-Karriere 1993 als Moderatorin beim Musiksender Viva. 1996 begann ihre Schauspielkarriere. Sie spielte in zahlreichen nationalen und internationalen Filmproduktionen mit und war von 1996 bis 2004 mit dem britischen Schauspieler und James-Bond-Darsteller Daniel Craig liiert. Bis 2014 war sie mit dem Musiker Max Schröder zusammen. Mit ihm hat sie drei Töchter, die sie auch weiterhin gemeinsam aufziehen. Makatsch wurde in Düsseldorf geboren und lebt heute in Berlin.

Vivamayr lockt Stars

Das einzigartige Konzept des Vivamayr lockt immer wieder Prominente an den Wörthersee. Im Fokus stehen Ernährung, Bewegung und mentale Stärke. Vom Konzept überzeugen ließen sich schon die Hollywood-Stars Liz Hurley, Chuck Norris und OC-California-Star Mischa Barton. Aus Indien reiste 2023 der Bollywood-Star Ranganathan Madhavan an. Auch Supermodels wie Naomi Campbell tanken gerne in Maria Wörth Energie. Zuletzt gönnte sich Influencerin Sonam Babani eine Auszeit in Kärnten.