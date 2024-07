Sachin Ramesh Tendulkar ist in Indien eine Sportlerlegende. Der 51-Jährige gilt weltweit als einer der besten Batsmen (Schlagmänner) in der Geschichte des Cricket und erzielte unzählige Rekorde in seiner über 20-jährigen Karriere. 2011 holte er sich mit seinem Team den Weltmeistertitel im Cricket World Cup. Cricket wird vor allem in den Ländern des Commonwealth gespielt und ist in Südasien der Nationalsport. Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles (USA) wird es auch ein Cricket-Turnier geben.