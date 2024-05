Kommende Woche, am 1. Juni, wird Baumeister Richard Lugner wieder vor den Traualtar treten. Und das mit seinen mittlerweile 91 Jahren bereits zum sechsten Mal. „Es wird meine letzte Hochzeit sein“, verkündete der Societylöwe im Vorfeld. Seine künftige Gattin ist Simone „Bienchen“ Reiländer - mit ihren 42 fast 50 Jahre jünger als „Mörtel“. Die beiden werden einander standesamtlich im Wiener Rathaus das Ja-Wort geben. Am 12. Oktober, einen Tag nach Lugners 92. Geburtstag, folgt dann Gottes Segen bei der kirchlichen Trauung im Wiener Stephansdom.

Die Tage vor der standesamtlichen Hochzeit verbringen Lugner und Reiländer derzeit getrennt. Der Baumeister hat alleine im Kurhotel „Vivamayr“ in Maria Wörth eingecheckt. Wie er Wiener Medien verriet, absolviert er dort ein Fitnessprogramm. Reiländer unternimmt stattdessen eine Busreise durch Italien mit ihrer Schwester. Die letzten beiden Tage seiner Kur komme dann aber auch „Bienchen“ nach Kärnten, verriet der Baumeister.

Seit Jahren schwört Lugner auf das kontrollierte Fasten am Wörthersee. Zusätzlich unterzieht er sich dort einer Sauerstoff-Therapie und macht Übungen zum Muskelaufbau. Am Tag seiner sechsten Hochzeit will der 91-Jährige schließlich topfit sein! Im Oktober des Vorjahres musste „Mörtel“ aufgrund von gesundheitlichen Problemen seine Fastenkur am Wörthersee abbrechen.