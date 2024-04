„Simone und ich werden am Samstag, 1. Juni 2024 in kleinem Kreis standesamtlich heiraten. Am Samstag, 12. Oktober 2024, einen Tag nach meinem 92. Geburtstag werden wir uns dann auch den kirchlichen Segen im Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber holen.“ Diese Nachricht erreichte die „Kleine Zeitung“ Sonntagvormittag, womit Baumeister Richard Lugner die seit Tagen herumgeisternden Gerüchte endgültig bestätigte.

Damit scheint nicht nur die Hochzeit festzustehen, sondern auch der Hochzeitstermin. Allerdings freuen sich darüber nicht alle - im Gegenteil. Die Nachricht sorgt für Ärger: Seit Lugners Verlobte Simone Reiländer vor laufender ATV-Kamera das Hochzeitsdatum ausgeplaudert hatte, hängt der Haussegen gewaltig schief. Denn auch Tochter Jacqueline plant 2024 ihren Leo Kohlbauer zu heiraten und ihr Vater soll ihr nicht die Show stehlen. Und Ex-Frau Christina erteilte Richard gar ein „Heiratsverbot“ solange bis ihre Tochter unter der Haube ist.

Doch „Mörtl“ bleibt gelassen: „Mir ist der Hochzeitstermin von Jacky gar nicht bekannt und ich kann ich mich daher nicht danach richten. Vielleicht weiß Mausi mehr als ich.“ Die Verantwortung für die Wahl des Hochzeitsdatums schiebt er übrigens seiner Verlobten in die Schuhe: „Ist eine Idee von Simone, aber da muss noch einiges geklärt werden!“, meint der 91-Jährige dazu. Der Segen seines „Mausis“ sei ihm allerdings wichtig, betont er, und den würde es für den 1. Juni nicht geben. Man wird sehen, welche der Frauen am Ende das Sagen hat - die ehemalige oder die zukünftige.

Video: Das bewegte Leben des Richard Lugner