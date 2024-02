Richard Lugner (91) ist im deutschsprachigen Raum vor allem für eines bekannt: seine Opernball-Gäste. Der Bauunternehmer lädt bereits seit vielen Jahren Prominente aus aller Welt zum Wiener Traditionsevent ein. Dafür musste er in der Vergangenheit bereits mehrmals tief in die Tasche greifen. Während sein heuriger Stargast Elvis-Ex Priscilla Presley (78) „lediglich“ 100.000 Euro bekommen hat, sollen Sternchen wie Kim Kardashian mit 250. 0000 Euro zu Buche geschlagen haben.

Das waren Richard Lugners Stargäste aus den vergangenen Jahren:

Was steckt hinter dem Schuldenberg?

Der Baulöwe gab sich jedoch in der Vergangenheit stets optimistisch. Solche Summen seien für ihn bisher kein Problem gewesen. Doch aktuell sorgt „Mörtel“ Lugner erneut für Schlagzeilen, der Unternehmer soll hoch verschuldet sein. Die „Bild“ berichtet von einer horrenden Summe von rund 40 Millionen Euro. Der beachtliche Betrag wirft viele Fragen auf. Der 91-Jährige äußert sich nun gegenüber der „Bild“: „Wenn man viel baut und investiert, braucht man immer Geld. Mir gehören ja auch einige Immobilien auf der anderen Seite“. Zudem sei ein solcher Schuldenstand für ein Unternehmen wie die Lugner City, die im Jahr 1990 eröffnet wurde, „im Normalbereich“. Der Betrag hätte sich in Form von Krediten für unterschiedliche Bauprojekte und Immobilien angesammelt.

Bereits in der Vergangenheit wurden immer wieder Pleite-Gerüchte laut, vor einigen Jahren sprach der Baumeister noch von 65 Millionen Euro Schulden. Vor rund 20 Jahren, 2003, stand Lugner bereits einmal kurz vor einer Insolvenz, konnte sie dann aber doch abwenden.

Laut Experten beläuft sich sein geschätztes Vermögen auf rund 80 Millionen Euro. Einen Großteil hat er aber bereits auf seine Kinder verteilt. Tochter Jacqueline übernahm in den vergangenen Jahren immer mehr Agenden, war in diesem Jahr beim Opernball bereits zuständig für Auswahl, Organisation sowie Betreuung des Stargastes. Im kommenden Jahr werde Lugner laut eigenen Aussagen nicht mehr so tief für seinen Stargast in die Tasche greifen.

Das bewegte Leben des Richard Lugner