Auch wenn der Opernball erst am Donnerstag über die Bühne geht, startet der Reigen der Prominenten bereits am Mittwoch. Richard Lugner präsentierte seinen heurigen Gast, Priscilla Presley, im Rahmen einer Pressekonferenz.

Pressekonferenz und Autogrammstunde

Gut gelaunt und in einem schwarzen Outfit erscheint Presley kurz vor 12 Uhr in der Lugner City. „Ich kann mich nicht beschweren, jeder ist so nett. Herr Lugner hat alles so toll für mich organisiert“, fängt sie an zu erzählen. Wie ihr Wien bisher gefallen hat: „Ich wünschte ich könnte länger bleiben, es gibt so viel Geschichte hier“. Die Schauspielerin besuchte am Dienstag bereits die Wiener Innenstadt, war im Stephansdom sowie im Mozarthaus. Lugner und Presley scherzen gemeinsam und scheinen sich gut zu verstehen.

Heute Abend will die 78-Jährige noch die Ausstellung von Künstler Gottfried Helnwein besuchen: „Ich freue mich, er ist ein guter Freund von mir“.

Der Baumeister verrät, dass Presley bis zirka ein Uhr früh am Opernball bleiben möchte. Ihr Flieger nach Hause gehe am Freitag um 6.55 Uhr. Bevor sie wieder in ihr Hotel zurückkehrt, möchte die 78-Jährige aber noch das Tanzbein schwingen.

Viel über die Traditionsveranstaltung weiß Presley nicht: „Ich weiß nur, dass jeder es dort liebt. Ich bin froh, dass ich morgen ein Teil davon sein kann.“ Die 78-Jährige sei eine Nachteule und gerne lange auf, wie sie lachend verrät. Lugner hingegen gehe lieber früher ins Bett.

Der 91-Jährige selbst freue sich auf den morgigen Opernball. Er sei sehr zufrieden mit seinem Gast: „Sie ist sehr pflegeleicht, wunderschön und der beste Gast, den ich bisher hatte“.

Das waren Richard Lugners spektakulärste Gäste

Nachmittagsprogramm

Nach der Pressekonferenz gibt Presley ab 13 Uhr in der Lugner City eine Autogrammstunde. Weitere Termine mit der Ex-Frau von Elvis Presley sind vorerst nicht geplant. Um 15 Uhr laden dann Sänger Heino und Pocher ins Hotel Le Meridien. Hier ist laut Manager Helmut Werner eine "einmalige Aktion" geplant.

Um 13.30 Uhr startet vor dem Grand Hotel die "Harald Glööckler Trilögie" mit dem Sektempfang "Glööckler in Peace" für die Organisation "Flamme des Friedens", deren Botschafter der Designer ist. Weiter geht es im Bösendorfer Salon mit einem klassischen Konzert unter dem Motto "Glööckler of Oz". Zuletzt wird bei "Glööckler at Tea Time" noch Tee von einer eigenen Sommelierin kredenzt.