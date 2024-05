In aller Kürze:

Neue Details: Richard Lugners Hochzeitsfeier wird luxuriös und vegan

Richard Lugner traut sich im Juni zum sechsten Mal. Eine kostspielige Feier, eine luxuriöse Suite und ein veganes Menü dürfen dabei nicht fehlen.

Richard Lugner und seine Verlobte

Österreich holte beim Song Contest 19 Punkte, Kaleen ist dennoch nicht enttäuscht darüber. Im zweiten Halbfinale gab es noch 46 Punkte.

Der britische Schauspieler war vor allem für seine Rolle als Kevan Lannister in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannt.

„Ein Besuch zu Hause“: Mary und Frederik zu Gast in Schweden

Vom 6. bis zum 7. Mai halten sich König Frederik und Königin Mary für einen zweitägigen Staatsbesuch im Nachbarland Schweden auf. „Wir sind hier zwar im Ausland, aber wir fühlen uns wie zu Hause“, sagt Frederik.

Met Gala 2024: Diese Stars waren bei der Party des Jahres dabei

In der Nacht auf Dienstag ging in New York die Met Gala über die Bühne. Neben zahlreichen Superstars waren auch einige Demonstranten vor Ort, die die Feier störten.

Eras Tour 2.0: Worauf Swifties in den kommenden Monaten verzichten müssen

Die Europa-Tournee hat neben neuen Songs auch einige Änderungen im Gepäck. Im August kommt Superstar Taylor Swift auch für drei Konzerte nach Wien.

Im März 2019 gab Thomas Gottschalk überraschend bekannt, dass er sich nach fast einem halben Jahrhundert von seiner Frau Thea getrennt hat. Jetzt ist das Ehe-Aus der beiden auch offiziell.

Thomas Gottschalk - hier noch mit seiner Frau Thea

Matthias Distel, alias Ikke Hüftgold, mischt den Ballermann seit Jahren auf. Inzwischen ist er auch Wahl-Österreicher. Wie er die Stimmung im Epizentrum der Sommer-Gaudi erlebt und was er zu seiner neuen zweiten Heimat sagt.

Ikke Hüftgold bei einem Auftritt in Deutschland

