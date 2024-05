Am Donnerstag war es endlich so weit: US-Superstar Taylor Swift (34) startete in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee. Tausende Fans waren in die französische Hauptstadt gepilgert, um die Sängerin live zu erleben. Das Besondere: Sie gab erstmals Songs von ihrem neuen Album „The Tortured Poets Department“ (TTPD) zum Besten. „Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein“, sagte die 34-Jährige. „Dies ist ein Traum-Publikum“, fügte sie mit Blick auf die jubelnde Menge hinzu.

Die besten Bilder der ersten Show

Schon Tage vor den insgesamt vier Paris-Konzerten hatten besonders hartnäckige „Swifties“ vor dem Konzertsaal La Défense Arena gezeltet. Einige ergatterten sogar Karten für alle vier Konzertabende - der durchschnittliche Preis lag offiziell im Schnitt bei 180 Euro pro Karte. Auf dem Schwarzmarkt wurde aber deutlich mehr gezahlt.

Paris wurde zum Laufsteg für Swifties

Swifts Welttour schlägt mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tickets bereits jetzt alle Rekorde. Der US-Popstar tourt seit März 2023 und trat bisher in Nord- und Südamerika sowie Asien auf. Sie tourt noch bis August durch Europa. In Österreich tritt sie vom 8. bis 10. August im Wiener Ernst Happel Stadion auf.

Vor ihrem großen Auftritt sorgte die Band Paramore erstmals für Stimmung, zuvor hatte sie US-Sängerin Sabrina Carpenter auf der Tour unterstützt.

Für den Europa-Teil ihrer Tour hat sich Swift nicht nur eine neue Setlist zusammengestellt, auch die visuellen Effekte wurden neu konzipiert und begeisterten die Fans vor Ort.

Obwohl ihr neues Album erst kürzlich erschien, waren die Fans vor Ort sehr textsicher und sangen in voller Lautstärke mit.

Die 34-Jährige ist nicht nur bekannt für ihre tiefgründigen Texte, auch ihre schillernden Bühnen-Outfits sorgen für Begeisterung. Eingeschworene Swifties machen sich mittlerweile einen Spaß daraus, ihre glitzernden Bodies nachzuschneidern und in mühevoller Handarbeit selbst zu nähen. In Paris zeigte sich Swift erstmals in neuen Outfits.

Doch neben allen Neuerungen müssen Musikfans auch auf einiges verzichten. Aufgrund des neuen Albums musste die Sängerin einige Änderungen vornehmen. Einige Hits sind daher von der offiziellen Setlist verschwunden und wurden ausgetauscht. Lange wurde online spekuliert, welche Ohrwürmer Geschichte sind.