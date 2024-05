Der Hochzeitstermin von Baulöwe Richard Lugner (91) und seiner Verlobten Simone Reiländer (42) stand schon länger fest – am 1. Juni 2024 werden sie sich standesamtlich das Ja-Wort geben, am 12. Oktober holen sie sich, einen Tag nach Lugners 92. Geburtstag, den kirchlichen Segen im Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber. Für den rüstigen „Mörtel“ ist es bereits die sechste Hochzeit, er kann aber beruhigen: „Es ist meine letzte Ehe.“

Und bei der soll es dem Brautpaar sowie den Gästen an nichts fehlen: Die Feier geht mit 50 Gästen im Steinernen Saal des Wiener Rathauses über die Bühne, danach geht es ins eindrucksvolle Barock-Palais Auersperg. Mit dabei: Lugners Ex-Frau Christina „Mausi“ Lugner, die laut „Krone“ unbedingt dabei sein wollte. Auf der Speisekarte soll ausschließlich vegane Kost stehen, immerhin ist Lugners zukünftige Ehefrau Tierschützerin. Zur Trauung soll die 42-Jährige mit einem Oldtimer kommen – damit „Mörtel“ sie vorher nicht sieht. Begleitet wird sie dabei von einer Harley-Davidson-Eskorte.

Gegen 19 Uhr soll dann auch schon wieder Schluss sein, das Paar wird sich in ein Zimmer im luxuriösen Grand Hotel Wien zurückziehen – übrigens in dieselbe Suite, in der der Bauunternehmer im Februar die Witwe von Elvis Presley, Priscilla Presley, als seinen Operngast untergebracht hatte. Das verriet er im Gespräch mit der „Krone“. Die Hochzeitsnacht dürfte unter Umständen auch die letzte gemeinsame Nacht werden. Aufgrund von Lugners Schnarchen schlafen die beiden normalerweise in getrennten Zimmern.

Video: Das bewegte Leben des Richard Lugner