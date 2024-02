In aller Kürze:

Die Wiener Staatsoper stand am Donnerstagabend ganz im Zeichen des 66. Opernballs. Zahlreiche Promis, Staats- und Ehrengäste waren mit dabei.

Presley und Lugner schwangen das Tanzbein © Apa

Nach der Krebs-Diagnose von König Charles flog Prinz Harry sofort nach England. Doch der König soll nicht glücklich darüber gewesen sein.

Der italienische Sänger Damiano David und Schauspielerin Dove Cameron zelebrierten ihr Liebesglück erstmals am Roten Teppich der „Pre-Grammy“-Gala.

Dove Cameron und Damiano David © IMAGO/Javier Rojas

Amira Pocher sprach mit ihrem Bruder Hima Aly in der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts über das Ende ihrer Beziehung zu Oliver und über traumatische Erlebnisse aus der Kindheit.

Moderatorin Amira Pocher © IMAGO / Christoph Hardt

Der Frontman von Tokio Hotel hat sich eine Französische Bulldogge der Farbe blue-merle zugelegt. Mehr Qualzucht geht nicht. Das sehen auch viele Fans so - es hagelt Kritik.

Grammys 2024: Frauenpower: Das waren die strahlenden Siegerinnen des Abends

Sängerin Taylor Swift brach mal wieder alle Rekorde, außerdem ausgezeichnet wurden Miley Cyrus und Billie Eilish. Der Steirer Markus Illko gewann in der Kategorie „Best Arrangement Instrumental“.

Fürst Albert von Monaco hat vor Monaten seinen Vermögensverwalter entlassen. Der ging mit seinem Insiderwissen an die Medien, steht deswegen nun vor Gericht - und zieht Albert mit sich.

Prinz Albert II von Monaco und Prinzessin Charlène © VALERY HACHE

„In mir wütet ein Feind“: Patrice Aminati gibt neue Einblicke in ihren Krebskampf

Bei der Ehefrau des deutschen TV-Moderators wurde im April 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem kämpft sie eisern gegen die Krankheit und hat mehrere OPs hinter sich.

Daniel Aminati mit Ehefrau Patrice © IMAGO

Eben ging in Australien die jüngste Staffel der Show zu Ende (Sängerin Lucy Diakovska hat gewonnen), schon hat RTL eine Sommer-Ausgabe angekündigt – erstmals in Südafrika. Dabei gibt‘s ein Wiedersehen mit, so RTL, „Dschungel-Legenden“: Zwölf frühere Camperinnen und Camper nehmen erneut teil.

Die Sängerin hat das TV-Format 2024 gewonnen © Instagram/Lucy Diakovska

Meine Empfehlung der Woche: Todkranke Sängerin stürmt die Chartspitze

Um ihren siebenjährigen Sohn Loren abzusichern, hat die krebskranke Sängerin Cat Janice einen Song veröffentlicht. Und stürmt damit die internationalen Charts.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!