Bereits seit einigen Monaten wurde spekuliert, ob der italienische Sänger Damiano David (25) und die US-Schauspielerin Dove Cameron (28) ein Paar sind. Die beiden wurden diverse Male bei gemeinsamen Treffen gesehen und abgelichtet, zuletzt turtelten sie in Australien.

Liebesglück am Roten Teppich

Am Roten Teppich der „Pre-Grammy“-Gala in Los Angeles folgte am vergangenen Wochenende das Liebesouting. Die beiden tauchten dort als Paar auf und küssten sich vor laufenden Kameras. Es ist der erste offizielle Auftritt des Musikers und der 28-Jährigen.

David ist seit 2016 mit seiner Band „Måneskin“ erfolgreich, sie gewannen im Jahr 2021 mit dem Song „Zitti e buoni“ den Eurovision Song Contest. Seitdem geht es mit ihrer Karriere steil bergauf.

Cameron erlangte durch ihre Rolle in der „Disney“-Serie „Liv und Maddie“ an Bekanntheit. Sie ist seit mehreren Jahren als Schauspielerin erfolgreich, spielte unter anderem in Projekten wie „Descendants“ oder „Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D.“ mit. Die 28-Jährige versuchte sich zudem ein Standbein als Sängerin aufzubauen und veröffentlichte mehrere Songs.