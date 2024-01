Die künftige Königin der Niederlande hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Prinzessin Amalia (20) wurde in der Vergangenheit immer wieder Opfer von Hasskommentaren im Netz. Ihre Figur und ihr Aussehen wurden kritisiert, das machte der jungen Frau sehr zu schaffen.

Schwierige Jahre

Sie musste lernen, damit umzugehen. Obwohl die Prinzessin seit ihrer Geburt im Fokus der Öffentlichkeit steht, war dies schwierig für sie, wie sie im Rahmen eines Interviews verriet. „Es ist sehr wichtig, es nicht persönlich zu nehmen.“ Amalia setzt sich deshalb seit mehreren Jahren aktiv gegen Bodyshaming und Hass im Netz ein.

Zudem wurde die 20-Jährige von der Mafia bedroht und musste ihren Neuanfang als Studentin in Amsterdam vorerst verschieben. Sie zog wieder zurück nach Hause, da das Königshaus um ihre Sicherheit besorgt war.

Vor geraumer Zeit soll auch ihre Beziehung zu einem deutschen Jungunternehmer zerbrochen sein, wie mehrere deutsche Medien berichteten. Doch nun soll die Niederländerin wieder frisch verliebt sein. Ihren neuen Auserwählten kenne die Prinzessin schon länger, wie die „Gala“ berichtet.

Neues royales Liebespaar?

Die Thronfolgerin soll mit Boris Saxe-Coburg-Gotha (26) zusammen sein, einem bulgarischen Adeligen. Der 26-Jährige ist in Madrid geboren, dort soll ihn Amalia bereits mehrere Male besucht haben, wie das Magazin „Hola“ schreibt. Die 20-Jährige soll kürzlich sogar einen Schritt weiter gegangen sein und heimlich von Den Haag in die spanische Hauptstadt gezogen sein. Auch ihre Familien scheinen sich seit längerem zu kennen.

Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Saxe-Coburg-Gotha ist der Sohn des bereits verstorbenen Prinz Kardam von Bulgarien und Miriam Ungría y López. Der 26-Jährige arbeitet seit Jahren als Künstler, ist für Ausstellungen unter anderem in London, Luxemburg, Paris oder Spanien unterwegs. Laut der „Daily Mail“ soll er nach seiner Matura in Österreich ein Kunststudium in Wimbledon abgeschlossen haben.