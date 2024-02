Es ist wohl eine der größten Errungenschaften, die Jamie Lee Curtis (65) in ihrem Leben vorweisen kann. Dabei handelt es sich aber nicht um ihren Oscar oder den Erfolg als Kinderbuchautorin, sondern es geht um ihre Abstinenz.

Persönliche Errungenschaft

Die Schauspielerin teilt diesen persönlichen Meilenstein nun auf Instagram. Die 65-Jährige ist seit 25 Jahren clean und nüchtern. Curtis postete ein Foto, auf dem sie einen Ring mit der Aufschrift „JLC Twenty Five“ hält. „Ein Tag nach dem anderen. Ich verspüre Ruhe, Gelassenheit und Zielstrebigkeit, das großartigste daran ist, dass ich nicht alleine bin. Viele andere leiden an derselben Erkrankung“, schreibt sie zu dem Foto.

Freunde und prominente Wegbegleiter freuen sich mit der 65-Jährigen und loben sie für ihre Stärke. „Full House“-Star John Stamos schreibt: „Ich bin so verdammt stolz auf dich. Deine größte Leistung. Das schlägt den Oscar“. „Jamie, du bist inspirierend. Danke, dass du das mit uns geteilt hast“, kommentiert Schauspielerin Mary Stennburgen. Erst in den vergangenen Jahren sprach die Oscar-Preisträgerin offen über die Dämonen ihrer Vergangenheit, die Zweifachmama äußerte sich in einer TV-Show zu ihrer langjährigen Opioid-Abhängigkeit.

Die US-Schauspielerin erlangte mit Filmen wie „Halloween“, „Freaky Friday“ oder „The Fog“ internationale Bekanntheit. Für ihre Rolle in „Everything Everywhere All at Once“ erhielt sie 2023 den Oscar als „Beste Nebendarstellerin“. Neben der Filmbranche hat sich Curtis zudem ein Standbein als Autorin für Kinderbücher aufgebaut. Sie ist seit 1984 mit Christopher Guest verheiratet, die beiden haben zwei Kinder adoptiert.