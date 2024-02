Nach dem Dschungelcamp ist vor dem Dschungelcamp: Eben ging in Australien die jüngste Staffel der Show zu Ende, schon hat RTL eine Sommer-Ausgabe angekündigt – erstmals in Südafrika! Dabei gibt‘s ein Wiedersehen mit, so RTL, „Dschungel-Legenden“: Zwölf frühere Camperinnen und Camper nehmen erneut teil. Wer genau das sein wird, verriet RTL noch nicht. Aber: Neben den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen wird auch Dschungel-Kultsanitäter Dr. Bob dabei sein.

In der am Sonntagabend zu Ende gegangenen Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ holte sich Sängerin Lucy Diakovska (47) von der Pop-Band No Angels („Daylight In Your Eyes“) die Dschungelkrone. Dahinter landeten Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und der Influencer Twenty4Tim (23).