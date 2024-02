König Charles III. ist an Krebs erkrankt, wie der Buckingham Palace am Montagabend vermeldet.

Es handelt sich nicht um Prostatakrebs, sondern wurde während seiner jüngsten Behandlung einer vergrößerten Prostata entdeckt. Die Art des Krebses wurde nicht bekannt gegeben, aber laut einer Erklärung des Palastes begann der König am Montag mit „regelmäßigen Behandlungen“. Alle öffentlichen Termine in nächster Zeit werden verschoben und er wird von ranghohen Mitgliedern des Königshauses vertreten werden.

Charles sei dankbar für das rasche Handeln des medizinischen Personals. Außerdem teilte der Buckingham Palast mit, dass der König „seine Behandlung weiterhin sehr positiv sieht und sich darauf freut, so bald wie möglich wieder voll in den öffentlichen Dienst zurückzukehren“. Seine Majestät habe regelmäßige Behandlungen begonnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Ärzte hätten ihm geraten, währenddessen keine öffentlichen Termine wahrzunehmen. Staatsgeschäfte werde er fortführen.

Der britische Monarch hatte Ende Jänner drei Nächte im Krankenhaus verbracht, nachdem er sich einem korrigierenden Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen hatte. Danach zeigte er sich eigentlich in guter Verfassung. Am Sonntag nahm er auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland an einem Gottesdienst teil und winkte danach gut gelaunt der Menge und den Fotografen zu.

König Charles (75) ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch. Der König sei seinem medizinischen Team für das rasche Eingreifen dankbar, teilte der Palast mit. Er habe sich entschieden, über seine Diagnose zu informieren, um Spekulationen zu vermeiden. Zudem hoffe er, dass es beim Verständnis für all diejenigen helfe, die weltweit von Krebs betroffen seien, teilte der Palast mit.