König Charles III. kann immer mehr Menschen zum 100. Geburtstag gratulieren. Die Anzahl der über 100-Jährigen in England und Wales habe sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, meldete die Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf Rest Less, ein Online-Hilfsnetzwerk für Menschen über 50 Jahre. Demnach gab es 2022 in den beiden britischen Landesteilen insgesamt 15.120 „centenaries“. 2002 waren es noch 6.920.

Zum 100. Geburtstag bekommt man im Vereinigten Königreich traditionell eine Glückwunschkarte des Staatsoberhaupts, derzeit also von Charles (75). „Dank dem beständigen medizinischen Fortschritt und den Verbesserungen im gesunden Lebenswandel ist es nicht mehr so selten, ein 100-Jähriger zu werden wie früher“, sagte Rest-Less-Chef Stuart Lewis. Die Zahl werde vermutlich weiter steigen, mit erheblichen Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten.

„Das Erreichen des 100. Lebensjahrs ist eine Errungenschaft, die es verdient, gefeiert zu werden. Wir halten es jedoch für wichtig, dass sich die Aufmerksamkeit vom Alter, in dem wir leben, hin zur Anzahl der gelebten gesunden Jahre verlagert“, sagte Lewis. Weiterhin werden vor allem Frauen 100 Jahre oder älter. Allerdings sank ihr Anteil von 89 Prozent im Jahr 2002 auf zuletzt 80 Prozent.