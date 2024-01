Ein relativ langer Krankenhausaufenthalt nach einer kräftezehrenden Bauch-OP: Viele Royal-Fans sorgen sich um Prinzessin Kate (42). Was sie hat, ist nicht bekannt - das befeuert natürlich die Gerüchteküche, erst recht in Großbritannien mit seiner wenig diskreten Boulevardpresse.

Ist es Krebs?

Auf Nachfragen von britischen Medien betonten Palastinsider zumindest, Kate sei nicht an Krebs erkrankt. Wie der Kensington Palast am 17. Januar unter anderem via Instagram bekannt gab, soll es sich bei der Operation jedenfalls um einen „geplanten“ Eingriff gehandelt haben.

Wie es ihr jetzt geht? Die renommierte „Times“ zitiert eine Quelle, die sagt, die Prinzessin erhole sich gut. Sie arbeite schon wieder ein wenig von ihrem Krankenbett aus. Offizielle Termine soll Kate allerdings bis Ostern nicht wahrnehmen.

Darf Prinzession Kate ihre Kinder nicht sehen?

Insgesamt zwei Wochen lang soll sich Kate in „The London Clinic“ erholen. Ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) soll sie in der Zeit allerdings nicht sehen dürfen. Das läge an den strengen Besucherrichtlinien der Klinik, heißt es laut diversen britischen Medienberichten. Zudem sollen die Kinder ein Gesundheits-Risiko für die geschwächte Kate sein. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, ist allerdings stark zu bezweifeln. Zumindest Prinz William wird oft gesichtet, wie er seine Frau im Krankenhaus besucht.

Familiärer Kurswechsel bei König Charles?

Auch König Charles III. fällt aktuell wegen einer Klinikbehandlung aus, nachdem bei ihm eine Prostatavergrößerung festgestellt worden war. Für die Zeit nach der Operation soll das britische Staatsoberhaupt allerdings schon konkrete Pläne haben: Trotz der Anforderungen seines Amtes sei Charles nämlich ein „vernarrter Großvater“. Er habe seinen Zeitplan umgestaltet, um sicherzustellen, dass er viel Zeit mit George, Charlotte und Louis verbringen kann, jeden Donnerstag und Freitag wolle er künftig in Windsor sein, wo auch Kate und William wohnen.

Rückkehr von Prinz Harry?

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sollen aus den Nachrichten von den Gesundheitsproblemen ihrer Angehörigen erfahren haben. Die Beziehung zwischen dem Herzogpaar Sussex und dem Rest der Royals ist seit Harrys offiziellem Ausstieg aus der Königsfamilie denkbar schlecht. Unter anderem der „Mirror.uk“ berichtet nun allerdings, dass die aktuellen Umstände in der Königsfamilie den Prinzen wohl sehr zum Nachdenken gebracht habe. Demnach soll der 39-Jährige jetzt wohl die Beziehungen zu seinem Bruder William, Schwägerin Kate und Vater Charles überdenken. Sogar über eine Rückkehr nach Großbritannien wird spekuliert.