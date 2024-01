Herzogin Meghan und Prinz Harry zeigten sich am Dienstag auf dem roten Teppich. Das Paar gab sich bei der Premiere des Films „Bob Marley: One Love“ in Jamaika fröhlich und innig. Wie „Gala.de“ berichtet, posierten die beiden strahlend Hand in Hand vor den Kameras.

Für Meghan dürfte der Ausflug eine entspannende Abwechslung sein. Die 42-Jährige war in den vergangenen Wochen häufiger zu Hause, weil eines ihrer Kinder krank war. Am vergangenen Freitag fehlte die Schauspielerin deshalb auch bei den Living Legends of Aviation Awards in Beverly Hills, wo Harry ausgezeichnet wurde.

Neben ihrem Auftritt schickte das Paar auch Genesungswünsche in die alte Heimat. Aus dem britischen Königspalast heißt es: „Der König und die Prinzessin von Wales haben von Prinz Harry und Meghan Unterstützung für ihre Gesundheit erhalten. Der Herzog und die Herzogin haben beide auf verschiedene Weise kontaktiert, um ihre Besorgnis und ihre besten Wünsche auszudrücken.“

König Charles muss sich einer Prostataoperation unterziehen, während Kate nach einer Unterleibsoperation sämtliche Termine bis Ostern absagen musste.