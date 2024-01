Die Queen soll über die Namenswahl für Harrys und Meghans jüngste Tochter alles andere als „amused“ gewesen sein. Wie ein Insider aus dem Buckingham-Palast der „Daily Mail“ verriet, soll Queen Elizabeth der Name Lilibet Diana nicht gefallen haben.

Harry und Meghan, die der königlichen Familie den Rücken zukehrten und in die USA zogen, wollten der Königin mit dem Namen eigentlich schmeicheln. So wurde auch die Königin in ihrer Jugend Lilibet genannt. Auch enge Familienmitglieder wie ihre Schwester sollen sie immer so genannt haben.

Lilibet - die Tochter von Harry und Meghan © Misan Harriman

Die inzwischen verstorbene Monarchin soll allerdings sehr verärgert gewesen sein, als sie von der nicht abgesprochenen Namensgebung erfuhr. In der demnächst erscheinenden Biografie von König Charles berichtet ein königlicher Adjutant, er habe die Queen „noch nie so wütend“ erlebt.