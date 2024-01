Prinz Harry und Herzogin Meghan haben schon oft bewiesen, dass sie ein Herz für Tiere haben. Jetzt hat das Paar ein Huhn von Nachbarin Ellen DeGeneres adoptiert.

„Sinkie“ wurde gemobbt

„Wir hatten ein Huhn, das sich am Bein verletzt hatte, also brachten wir es in unser Waschbecken. Portia holte ihm ein Set Gästehandtücher“, erklärte DeGeneres den Hintergrund für den Namen des Haustiers. Nachdem es sich von seiner Verletzung erholt hatte, wurde das Huhn aber von den anderen Hühnern der TV-Moderatorin nicht akzeptiert.

Also beschlossen DeGeneres und ihre Freundin Portia, das Tier wegzugeben. Glücklicherweise hatten ihre Freunde Harry und Meghan noch Platz für das Tier in ihrem Hühnerstall. „Ich bin mir noch nicht sicher, was sein königlicher Titel sein wird“, scherzte DeGeneres bereits auf Instagram über den neuen Aufenthaltsort von Sinkie.

Auf Instagram ist auch ein Video zu sehen, das zeigt, wie Sinkie glücklich mit den Hühnern von Harry und Megan durch den Stall läuft. Sinkie“, so DeGeneres, fügt sich gut in ihr neues Zuhause ein. Die anderen Hühner von Harry und Megan wurden von den beiden von einer Massentierhaltung in Kalifornien gerettet.

Laut einem Interview des Paares mit Oprah Winfrey war es schon immer ihr Traum gewesen, selbst Hühner zu besitzen. „Es ist so einfach, aber so erfüllend. Wir gehen zurück zu den Wurzeln“, sagte Meghan.