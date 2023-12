Hannah Mendoza gewährt im neuesten Werbespot ihres Kaffee-Unternehmens Clevr einen humoristischen Blick hinter die Kulissen. Während die Geschäftsführerin und Mit-Gründerin im Vordergrund alles erklärt, sieht man im Hintergrund in jeder Einstellung eine ganz besondere Praktikantin - nämlich Meghan Markle.

Das ist natürlich kein Zufall. Zum einen ist die Herzogin von Sussex seit 2020 eine Investorin des Start-Ups, das laut eigener Aussage „Superpower“-Latte und -Tee verkaufen, die das Gehirn anregen und die Stimmung heben sollen. Zum anderen ist sie ausgebildete Schauspielerin, also die perfekte Besetzung für eine Nebenrolle im Werbespot.

In der ersten Einstellung packt die Frau von Prinz Harry zusammen mit ihren Kolleginnen die Geschenkboxen mit Kaffee und Tee ein. In der nächsten Szene schlüpft sie in die Rolle der nerdigen Mitarbeiterin des Digitalteams, inklusive Brille und überdimensionalem Trinkbecher. Gemeinsam mit ihren Teampartnerinnen solle sie dafür sorgen, dass die Website nicht wie im vergangenen Jahr abstürzt, erklärt Mendoza. Gefolgt von einem Auftritt in der Küche, in der sie ihrer Chefin ein Getränk reicht. Zum Abschluss gibt es noch einen missglückten Fist-Bump mit ihrem Kollegen des Ops-Teams.

Wie hoch die Investitionssumme von Markle für Clevr war, ist nicht bekannt. Ihren Einstieg begründete sie 2020 damit, dass die „Unternehmerin neben dem Aufbau ihres Betriebs, auch den Aufbau einer Gemeinschaft in den Vordergrund stellt“.