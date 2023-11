Herzogin Meghan freut sich sehr, wieder in der Filmindustrie tätig zu sein. Das sagte die 42-Jährige diese Woche in einem Interview auf dem Roten Teppich eines Gala-Events mit dem Titel „Power of Women“ des Variety-Magazins in Los Angeles.

„Diese Branche ist so besonders. Und Sie sehen, wie viele Frauen ihre Position nutzen, um Gutes zu tun“, so die Frau von Prinz Harry (39). Und weiter: „Ich bin einfach begeistert, wieder dabei zu sein..“

Ihren Durchbruch hatte Meghan mit der Anwaltsserie „Suits“, in der sie die Anwaltsgehilfin Rachel Zane spielte. Dass die Serie nun eine Renaissance auf dem Streamingdienst Netflix erlebt, freut die 42-Jährige: „Gute Shows sind ewig haltbar“.