Anmelden, jetzt!“, mehr hatte Schauspieler Tom Holland (27) nicht zur Ankündigung zu sagen. Musste er auch nicht, das Ankündigungsplakat ist auffällig genug: In blutrotes Licht getaucht, prangt Hollands Konterfei auf tiefschwarzem Hintergrund. Bekanntlich wird es dramatisch, so viel steht fest, wenn Romeo und Julia ihren Liebesreigen im Dunstkreis einer Familienfehde tanzen. Inszenieren wird den Shakespeare-Klassiker Jamie Lloyd (43), gespielt wird es ab Mai für insgesamt zwölf Wochen im „Duke of York‘s Theatre“ in London.



Für den 27-Jährigen ist das Stück eine Rückkehr zum Theater, hat er doch seine ersten Gehversuche als Schauspieler im Musical „Billy Elliot“ unternommen. Wer an der Seite des Briten die Julia gibt, ist noch nicht bekannt. Worauf einige Fans auf dem Instagram-Kanal von Tom Holland hoffen, wird sich wohl nicht erfüllen, dass nämlich Hollands Freundin Zendaya (27) in die berühmte Rolle schlüpfen wird. Die Schauspielerin tourt derzeit mit dem Cast von „Dune 2“, darunter Florence Pugh (28), Timothée Chalamet (28) und Austin Butler (32), um die Welt. Ob und wann Holland wieder vor der Kamera steht, lässt er offen, hat aber unlängst durchaus Interesse an einem vierten Durchgang als „Spider-Man“ gezeigt.

Ein vierter Film müsse sich für die Figur lohnen, erklärte er dem Magazin „Collider“. „Aber sollten wir das herausgefunden haben, wäre ich ein Narr, wenn ich den Anzug nicht wieder anziehen würde, denn ich verdanke Spider-Man alles.“ Zum ersten Mal war Tom Holland 2016 in der Rolle zu sehen, die sich sukzessive zum Goldesel mauserte: Der dritte Teil, „Spider-Man: No Way Home“, wurde 2021 zum Superhit, der weltweit 1,74 Milliarden Euro einspielte. Zuletzt war Holland in der Serie „The Crowded Room“ (Apple TV+) zu sehen, in der er einen Häftling spielt, dessen Lebensgeschichte durch die Befragung einer Kriminalistin aufgearbeitet wird.