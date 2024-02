Am Donnerstagabend heißt es endlich wieder „Alles Walzer“. Der Wiener Opernball kehrt mit Prunk und Glamour zurück. Die Veranstaltung gilt bereits seit vielen Jahren als Fixtermin für Prominente aus dem In- und Ausland. Sehen und gesehen werden heißt es für die Gäste, die teilweise eine weite Anreise in Kauf nehmen.

Prunkvoller Abend in der Staatsoper

Im ORF führen wieder Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl durch den Opernballabend. Sie werden erstmals von Seitenblicke“-Redakteurin Marion Benda unterstützt. Für den Kommentar sorgen einmal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.

Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Stars und Sternchen erwartet, die einander am Roten Teppich mit ihren Roben übertrumpfen wollen. Viele Namen sind bisher noch nicht durchgesickert, aber einige Größen haben sich bereits offiziell angekündigt.

Lugners heuriger Ehrengast

Darunter natürlich Priscilla Presley (78), Ex-Frau von Kult-Sänger Elvis Presley. Sie ist Richard Lugners heuriger Stargast und weilt bereits seit Anfang der Woche in der Bundeshauptstadt. Neben ihrem goldenen Kleid von Stardesignerin Nina Ricci hatte sie auch Unternehmungslust im Gepäck. Sie erkundete am Dienstag die Wiener Altstadt und besuchte den Stephansdom.

Lugner ist bekannt für seine prominenten Stargäste, in den vergangenen Jahren saß er bereits mit Kim Kardashian, Paris Hilton, Goldie Hawn, Pamela Anderson oder der Herzogin von York, Sarah Ferguson, in der Loge.

Das waren Richard Lugners spektakulärste Gäste

Neben Presley haben sich auch Comedian Oliver Pocher (45) und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) angekündigt. Wie Manager Helmut Werner gegenüber der „Krone“ bestätigte, landeten die beiden am Mittwoch aus Miami kommend in Wien. Das ehemalige Paar wird in der Loge des deutschen Unternehmers Markus Deussl Platz nehmen. Der gemeinsame Besuch „gibt Grund zur Spekulation um den Beziehungsstatus der beiden Ex-Eheleute“, wie Werner meinte.

Das Ex-Paar ist am Mittwochnachmittag in Wien angekommen © Instagram/Sandy Meyer-Wölden

In der Loge des deutschen Unternehmers wird auch Sänger Heino (85) Platz nehmen. Es ist der erste öffentliche Auftritt des 85-Jährigen nach dem Tod seiner Frau Hannelore. Es wäre immer ihr Traum gewesen, den Wiener Opernball zu besuchen, wie er vorab verrät. Zudem eingeladen wurde Schauspieler Franco Nero (82), der als „Django“ Weltruhm erlangte. Nero ließ demnach in einer Grußbotschaft wissen, dass er sich sehr auf den Ball freue. Ganz unbekannt ist „Django“ das Staatsgewalze nicht, der Schauspieler besuchte bereits vor 42 Jahren einmal den Opernball.

Vorab angekündigt hat sich auch der schrille Modemacher Harald Glööckler (58). Der Deutsche ist bereits am Mittwoch angereist und hat zum pompösen Sektempfang vor das Wiener Grand Hotel geladen.

Österreichische Größen tanzen auf

Auch die österreichischen Promis lassen sich das Event nicht entgehen. Moderatorin Silvia Schneider gewährt bereits vorab einen Blick auf ihre diesjährige Robe. Die 41-Jährige wird in einem ausgefallenen schwarzen Kleid mit dutzenden Swarovski-Kristallen erscheinen. Ob Kristall-Erbin Victoria Swarovski (30) und ihr Mark Mateschitz (31) zum Großevent kommen werden, ist nicht bekannt. Das Paar tritt nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Ex-Partner Andreas Gabalier (39) hat ebenfalls offen gelassen, ob er kommen wird. Er weilt derzeit in Nashville und nimmt dort neue Musik auf. Das lässt er seine Community via Instagram wissen. Fix abgesagt haben in diesem Jahr Unternehmer Klemens Hallmann (48) und Ehefrau Barbara Meier (37). Die beiden sind mit ihren Kindern gerade im Urlaub und lassen es sich im sonnigen Paradies gutgehen.

Ihr Opernball-Debüt gibt ESC-Hoffnung Kaleen (29). Über ihr Kleid ist bisher noch nicht viel bekannt, beim Schmuck setzt sie auf exklusive Stücke aus dem Hause Swarovski. Ebenfalls angekündigt hat sich Zirkusstar Lili Paul-Roncalli (25), ob auch Freund Dominic Thiem als Unterstützung mit dabei sein wird, ist nicht bekannt.

„Dancing“ Stars am Parkett

Vor Ort das Tanzbein schwingen werden „Dancing Stars“ Corinna Kamper (29) und Danilo Campisi. Das Paar gab via Instagram vorab einige Tanztipps. Kamper gewährte zudem einige Einblicke in die Dreharbeiten in der Wiener Staatsoper, man darf also gespannt sein.