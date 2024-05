In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Trennungsgerüchte, mehrere Medien berichteten, dass Sänger Justin Bieber (30) und seine Frau, Model Hailey Bieber (27) sich auseinandergelebt hätten. Die beiden wurden mehrere Male alleine gesichtet.

Großes Glück

Doch am Donnerstag folgte die große Überraschung: Die beiden werden erstmals Eltern. Mit einem romantischen Video und mehreren Fotos gab das Paar die Neuigkeit auf Instagram bekannt. In einem bodenlangen, weißen Spitzenkleid zeigt das Model etwa seinen leicht gerundeten Babybauch. Bisher konnte die Unternehmerin ihre Schwangerschaft wohl gut verstecken, denn laut ihrer Sprecherin soll die 27-Jährige bereits im sechsten Monat sein.

Die Biebers hatten sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Staat South Carolina statt.

Die Freude bei dem Paar ist groß, auch viele Promis gratulierten den werdenden Eltern. „Herzlichen Glückwunsch, meine Lieben“, schreibt Zweifach-Mama Paris Hilton. Realitystar Kim Kardashian ist außer sich vor Freude: „Ich liebe euch beide so sehr“. John Legends Frau, Model Chrissy Teigen kommentiert: „Du wirst eine wundervolle, erstaunliche Mama sein! Oh, Junge! Mach dich bereit. Ich freue mich so für euch“.