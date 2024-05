ORF-Moderatorin Kristina Inhof hat kürzlich ihre Mutterschaft auf Instagram verkündet, zusammen mit dem Namen ihrer neugeborenen Tochter: Lena. Sie teilte ein Bild der winzigen Füße ihrer kleinen Lena und kommentierte, wie wundervoll es sei, das neue Leben mit ihr zu entdecken. Inhof bedankte sich dafür, dass Lena jetzt Teil ihrer Welt ist und fügte ein rosa Herz hinzu. Viele Fans und Prominente gratulierten ihr, darunter Moderatorin Barbara Stöckl, die Lena willkommen hieß und ihnen alles Gute wünschte.

Bereits Anfang des Jahres hatte Inhof ihre Schwangerschaft auf Instagram angekündigt und dabei den Satz „The best is yet to come“ verwendet. Sie ist mit dem ehemaligen Radrennfahrer Georg Lauscha zusammen und Lena ist ihr erstes gemeinsames Kind.