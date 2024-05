Mindestens einmal im Jahr zeigt sich Dannielynn Birkhead, die Tochter der 2007 an einer Drogenüberdosis verstorbenen Anna Nicole Smith, in der Öffentlichkeit - und zwar beim Kentucky Derby. Laut „People“ besucht sie seit ihrem dritten Lebensjahr die Veranstaltung, war auch heuer wieder in Begleitung ihres Vaters dort. Ansonsten meidet die mittlerweile 17-Jährige weitestgehend das Rampenlicht.

Dannielynn und ihr Vater veröffentlichten auf Instagram mehrere Bilder auf denen sie sich lächelnd zeigen, wobei sich die Teenagerin sichtlich über ihr spezielles Outfit freute: Es gehörte einst Janet Jackson und die 17-Jährige hat es bei einer Auktion erstanden. Außerdem gibt es weitere Neuigkeiten von Dannielynn: Sie hat erst kürzlich die High School abgeschlossen. Wie es nun nach dem Schulabschluss für die Dannielynn weitergeht, bleibt jedoch unbeantwortet.

Tragische Familiengeschichte

Während Dannielynn und ihr Vater sich also weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben, ist die tragische Familiengeschichte weiterhin präsent. Erst vor einem Jahr veröffentliche Netflix eine Dokumentation über das Model, das nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Sohnes wegen einer Drogenüberdosis selbst starb. Ebenfalls an einer Überdosis.