Die Austro-Musikerin will mit „We will rave“ eines der wenigen Finaltickets ergattern. Kaleen steckt mitten in den Vorbereitungen und bekommt Besuch von einer Ex-ESC-Gewinnerin.

Erst im Februar 2024 hatte sich das schwerkranke Mädchen aus Perth seinen größten Traum erfüllt und Superstar Taylor Swift auf der Konzertbühne im australischen Sydney umarmt.

Der Thronfolger stellte sich den Fragen der Royal-Fans – auch zu seiner krebskranken Ehefrau. Dabei offenbarte der Prinz von Wales positive Neuigkeiten.

Der Hollywoodstar traf vor einigen Jahren eine mutige Entscheidung für ihre Familie. Anne Hathaway spricht in einem aktuellen Interview über ihren Umgang mit Alkohol.

Anne Hathaway hat einen Schlussstrich gezogen © IMAGO / Lev Radin

Derzeit spielt Mark Wahlberg in seinem aktuellen Film einen Extremsportler, der sich mit einem Straßenhund anfreundet - und auch privat propagiert er die Adoption von Tierschutzhunden.

Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng zog im VIP-Klub des Wörthersee-Stadions die Blicke auf sich. Ihren Begleiter hielt sie im Hintergrund.

Melissa Naschenweng © APA / Florian Wieser

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig befindet sich derzeit im kritischen Zustand. Heute soll es zudem eine weitere Herz-Operation geben.

Heinz Hoenig © AP/ APN (Kai Uwe Knoth)

Unter dem Motto „Sexy, not sorry“ will das österreichische Unternehmen Palmers besondere Frauen in den Vordergrund rücken. Darunter Waris Dirie und Dragqueen Pandora Nox.

Die neue Palmers-Kampagne mit Waris Dirie © Palmers Textil AG

Kino, Streaming, Laufsteg: Multitalent Zendaya wandelt spielend leicht durch die Unterhaltungswelt.

© IMAGO/Dave Allocca / StarPix

