Es ist längst keine Neuheit mehr, dass Marken auf prominente Models setzen, die für ihre Produkte werben. Die Wäschekette Palmers hat sich im zuge ihrer neuen Kampagne etwas Besonderes einfallen lassen. Sie setzen nicht auf klassische Schönheiten, sondern wollen bewusst auf die Vielfalt von Frauen aufmerksam machen.

Unter dem Motto “Sexy, not sorry“ definiert sich Palmers neu und setzt nicht das Produkt, sondern die Models in den Fokus. Das österreichische Unternehmen macht so auf den gesellschaftlichen Druck, den Frauen in viellerlei Hinsicht ausgesetzt sind, aufmerksam. Zudem soll gezeigt werden, dass sich eine Frau für ihr Aussehen nicht entschuldigen muss. „Für uns ist es ein Statement und ein Bekenntnis zur Vielfalt der Schönheit“, sagt Vorstandsvorsitzender Janis Jung.

Sieben Frauen als besondere Vorbilder

Das Aushängeschild der Aktion ist das somalisch-österreichische Model sowie UN-Sonderbotschafterin Waris Dirie (58), die sich seit Jahren für Frauenrechte und gegen Genitalverstümmelung einsetzt. Zudem vor der Kamera stehen die gehörlose Aktivistin Bianca Rosemarie, welche unter der Hautkrankheit Vitiligo leidet und sich für Sichtbarkeit sowie Akzeptanz engagiert, die Dragqueen Pandora Nox (30) sowie die Salzburger Extremsportlerin Stefanie Millinger. Insgesamt sieben einzigartige Frauen, mit verschiedenen Lebensgeschichten und Eigenschaften, standen für die Palmers-Kampagne vor der Linse.