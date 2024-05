Es ist keine Seltenheit, dass Hollywoodstars, die seit Jahren in der Öffentlichkeit stehen, Probleme mit Alkohol, Drogen oder Tabletten haben. Der stetige Druck, die fehlende Privatsphäre und das hohe Arbeitspensum trieb einige Größen in die Abhängigkeit. Andere hatten negative Erlebnisse, die sie zum Umdenken anregten.

Seit fünf Jahren trocken

In einem aktuellen Interview mit der „New York Times“ äußert sich auch Hollywoodstar Anne Hathaway (41) zum Thema Alkohol. Die Schauspielerin sprach über einen Wendepunkt in ihrem Leben: der bewusste Verzicht auf Alkohol. Ihre Abstinenz sei der Zweifach-Mama äußerst wichtig: „Ich spreche normalerweise nicht darüber, aber ich bin seit über fünf Jahren nüchtern. Das fühlt sich für mich wie ein Meilenstein an.“

Doch wie kam es dazu? Bereits 2019 ließ die 41-Jährige in der „Ellen DeGeneres Show“ anklingen, dass sie auf Alkohol verzichten will. Schuld daran sei eine Rumverkostung mit ihrem Kollegen Matthew McConaughey gewesen, die außer Kontrolle geriet. Sie hätte einen ihrer Söhne auch verkatert in die Tagesbetreuung gebracht, das wäre ebenfalls ein Schlüsselmoment gewesen.

Seitdem bemüht sich die Schauspielerin, die durch Filme wie „Der Teufel trägt Prada“ oder „Plötzlich Prinzessin“ bekannt wurde, ein besseres Vorbild für ihre Söhne Jonathan (8) und Jack (4) zu sein. Auch ihr Ehemann Adam Shulman (43) hätte sie bei ihrem Vorhaben unterstützt.

Schritt für die Familie

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, die Umstellung wäre „heftig“ gewesen, da Alkoholkonsum in der Gesellschaft als „normal“ angesehen wird. Weiters erzählt Hathaway: „Ich werde aufhören zu trinken, solange mein Sohn in meinem Haus lebt. Er kommt in ein Alter, wo er mich morgens wirklich die ganze Zeit braucht.“

Mit diesem Mantra ist die 41-Jährige nicht alleine, immer mehr Stars verzichten aus verschiedenen Gründen bewusst auf Alkohol und haben dadurch wieder zu sich selbst gefunden.