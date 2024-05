Das „Mayrlife Medical Health Resort“ ist bekannt für seine prominenten Gäste. Mittlerweile ist das Gesundheitsresort in Altaussee ein Geheimtipp unter denen, die es sich leisten können. Regelmäßig besuchen Größen aus dem In- und Ausland das Hotel und zeigen sich begeistert vom Programm. Unter anderem waren Herzogin Sarah Ferguson, „Gossip Girl“-Star Kelly Rutherford oder Supermodel Kate Moss bereits zu Gast.

Prominente Gäste im Salzkammergut

Aktuell weilen auch Ex-„Germany‘s Next Topmodel“-Juror Bruce Darnell (66) und Promi-Makler Marcel Remus (37) im steirischen Salzkammergut. Die beiden gaben vor einigen Tagen Einblicke in ihren Aufenthalt. Darnell und Remus unternahmen eine gemeinsame Radtour und ließen es sich im örtlichen Spa gut gehen.

Die beiden scheinen ihre Zeit am Altausseer See sehr zu genießen und schwärmen: „Ein kleines Häuschen in Österreich könnte ich mir auch vorstellen. Ein super Land und extrem nette Menschen“, schreibt Remus in seiner Story auf Instagram.

Darnell schätzt die ländliche Lage des Ressorts, er gilt als sehr naturverbunden. „Es gibt einfach nichts Besseres als die Natur, gute Freunde und die Begleitung von Profis, wenn es um das Reinigen von Körper und Geist und das Finden der richtigen Balance geht.“

Der Immobilienmakler möchte wohl neue Kraft für kommende Projekte schöpfen. Der 37-Jährige hat ab August seine eigene Sendung auf Vox. Mit dabei sind neben Bruce Darnell, Mutter Silke sowie „Selling Sunset“-Star Davina Potratz. Die Deutsche war einige Staffeln lang Teil des Erfolgsformats auf Netflix.