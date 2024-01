Vor zwei Wochen war „Gossip Girl“-Star Kelly Rutherford hier, jetzt Herzogin Sarah Ferguson – das „Mayrlife Medical Health Resort“ (vormals Vivamayr) in Altaussee ist beliebt bei den Stars. So urlaubten dort schon einige internationale Bekanntheiten in der Anlage, die spezielle Programme rund um Gewichtsanpassung, Stressresistenz und „Verlangsamung des Alterungsprozesses“ anbietet. Geführt wird es von Hannes Androschs Tochter Natscha Sommerer.