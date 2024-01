Österreich ist in der Welt der Promis längst kein Geheimtipp mehr, in den vergangenen Jahren zieht es immer mehr Stars und Sternchen in verschiedene Teile des Landes. Ob zum Skifahren, Wellnessen oder als Städtetrip mit der Familie – viele Hollywoodstars schwören auf eine Auszeit in den Bergen.

Prominenter Besuch

Besonders die „F. X. Mayr-Kur“ hat es den Promis angetan. Zahlreiche Schauspieler, Models und Sportler mieten sich in den Kur-Kliniken in Altaussee und in Maria Wörth am Wörthersee ein. Zu Gast waren bereits Größen wie Rebel Wilson, Drew Barrymore oder Naomi Campbell.

Nun hat auch „Gossip Girl“-Star Kelly Rutherford (55) im „Mayrlife Medical Health Resort“ in Altaussee eingecheckt. Der Schauspielerin scheint ihr Aufenthalt in Österreich sehr gut zu gefallen, sie teilte auf Instagram bereits einige Schnappschüsse.

Auch der gebürtige Südsteirer Adi Weiss weilt derzeit in der Kuranstalt. Der Modejournalist und TV-Moderator postete ein gemeinsames Foto mit Rutherford. „Mit so einem bezaubernden und wunderschönen Kur-Date kann es einem nur gut gehen“, schreibt er zu zwei Selfies der beiden.