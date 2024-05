Seit bekannt ist, dass Prinzessin Kate (42) an Krebs erkrankt ist, lechzen Sympathisanten der britischen Royals nach - hoffentlich positiven - Neuigkeiten zu ihrem Gesundheitszustand. Erste Ansprechperson bei all seinen öffentlichen Auftritten ist logischerweise ihr Ehemann Prinz Williams (41).

Am Dienstag war der Thronfolger in Newcastle im Norden Englands zu Gast, um dort den neuen Standort der Wohltätigkeitsorganisation James‘ Place zu eröffnen. „Kostenlose, lebensrettende Behandlung und Unterstützung für Männer in Selbstmordkrisen – das ist es, was @jamesplaceuk in seinen Zentren im ganzen Land so außergewöhnlich macht“, schrieb er auf dem offiziellen Instagram-Profil der Prinzessin und des Prinzen von Wales. „Wir sind stolz darauf, heute den neuen Standort in Newcastle zu eröffnen, der bereits mehr als 140 Männern geholfen hat, seit er im Januar für Überweisungen geöffnet wurde“, hieß es weiter.

Besorgte Bürgerin erkundigte sich nach Kate

William besuchte aber nicht nur das Charity-Projekt, sondern nutzte seine Zeit und das sonnige Wetter auch für einen kurzen Spaziergang und den Austausch mit der Bevölkerung. Auf Videos in den sozialen Netzwerken und der Zeitung „Daily Mail“ ist zu sehen, wie sich der Sohn von König Charles III. mit einer Gruppe Kindergartenkinder unterhält, Selfie-Wünsche erfüllt und geduldig die Fragen der Anwesenden beantwortet.

Eine besorgte ältere Dame traute sich schließlich und erkundigte sich nach seiner Familie und dem Gesundheitszustand von Prinzessin Kate im Speziellen. „Allen geht es gut, danke. Ja, wir kommen gut zurecht“, antwortete der 41-Jährige der Passantin, die einen Hut im Design der britischen Flagge aufhatte und in eine ebensolche gehüllt war.

Mit Details zu Kates Gesundheitszustand hält sich der Palast und William aus offensichtlichen Gründen zurück. Den tiefsten Einblick gab die Prinzessin vor rund fünf Wochen selbst, als sie sich in einer über zweiminütigen Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt hatte. „Wir hoffen, dass Sie verstehen werden, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen“, bat sie darin unter anderem. Tests nach ihrer Operation hätten ergeben, dass Krebszellen vorhanden seien, und dass sie nun vorsorglich Chemotherapie bekomme, erklärte sie.

Nach dem Besuch im Macmillan-Krebszentrum wurden König Charles III. und Frau Camilla mit Blumensträußen überrascht © AP / Kin Cheung

König Charles III. darf wieder in die Öffentlichkeit

Während Kate aktuell im Privaten gegen ihre Krankheit kämpft, hat sich ihr Schwiegervater in dieser Woche zum ersten Mal seit knapp drei Monaten wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. König Charles III. und seine Frau Camilla besuchten ein Krebs-Behandlungszentrum in London, um mit Patienten zu sprechen und auf die Wichtigkeit von Krebs-Früherkennung aufmerksam zu machen. Er selbst machte im Februar seine Krebserkrankung öffentlich. Ermutigende Genesungsfortschritte würden in Abstimmung mit seinen Ärzten öffentliche Auftritte nun wieder möglich machen.