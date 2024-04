Heute vor 13 Jahren feierten Prinz William (41) und seine Kate (42) ihre Traumhochzeit. Ob sie den Jahrestag am 29. April 2024 auch mit einem offiziellen Posting zelebrieren, wird bezweifelt.

Am 29. April 2011 wurde ein royales Märchen wahr: Der heutige Thronfolger Prinz William heiratete vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern aus aller Welt Kate Middleton. Die bürgerliche Millionärstochter und der britische Prinz gaben sich damals nach jahrelanger Beziehung in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort.

Ob es auch in diesem Jahr ein offizielles Posting anlässlich des 13. Hochzeitstages geben wird, beschäftigte die große Fangemeinde des royalen Traumpaares im Vorfeld. Die britische Journalistin Emily Nash stellt in ihrem Podcast „A Right Royal Jam“ folgende Vermutung auf: „Ich glaube, wir werden kein Foto der beiden zu sehen bekommen. Es ist kein rundes Jubiläum. Und sie haben aktuell eine Menge um die Ohren!“

„Heute 13 Jahre her!“

Mittlerweile ist aber klar: Die britischen Royals haben an den Hochzeitstag von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate erinnert. „Heute 13 Jahre her!“, teilte der Kensington-Palast bei Instagram und X am Montag mit. Dazu postete der Palast ein Hochzeitsfoto, das der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge bisher noch nicht veröffentlicht worden war. Das Schwarz-Weiß-Bild von Fotografin Millie Pilkington zeigt William, der in Uniform hinter Kate steht und seine Hände auf ihr Brautkleid legt, sie hält einen Blumenstrauß.

Kate machte Krebserkrankung öffentlich

Das Königshaus macht momentan wahrlich harte Zeiten durch. Kurz nach dem Skandal um ein von ihr nachträglich bearbeitetes Foto veröffentlichte Prinzessin Kate am 22. März ein sehr persönliches Video, das die Öffentlichkeit erschütterte. Die 42-Jährige teilte darin mit, dass sie an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie unterziehen müsse. Zugleich bat sie die Öffentlichkeit um Respekt für die Privatsphäre ihrer Familie.

Erst im Jänner hatte sich die dreifache Mutter einer Unterleibsoperation unterzogen und war danach nicht mehr öffentlich aufgetreten. Spekulationen über ihren Gesundheitszustand waren die Folge.

Die Prinzessin von Wales berichtete in einem Video von ihrer Krebsdiagnose:

Auch König Charles III. hat Krebs

Das Vereinigte Königreich ist nicht nur in großer Sorge um Prinzessin Kate. Anfang Februar vermeldete der Buckingham-Palast auch, dass König Charles III. an Krebs erkrankt sei. Aktuell muss er sich einer Therapie unterziehen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der britische König nun aber sein royales Comeback plane und in den nächsten Tagen wieder eine Reihe von Terminen wahrnehmen werde.