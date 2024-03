Mehrere internationale Nachrichtenagenturen haben am Sonntag ein Bild von Prinzessin Kate und ihren Kindern wegen Manipulationsverdachts zurückgezogen. Das vom Kensington-Palast veröffentlichte Foto ist das erste offizielle Bild der Prinzessin von Wales seit ihrer Bauch-OP im Jänner und es war lange erwartet worden: Wochenlang gab es Spekulationen über den Gesundheitszustand der Frau von Prinz William.

Eine offensichtliche Manipulation des Fotos ist beim Ärmel von Charlotte zu sehen. © AP

Die Manipulationen sind laut einem Statement der Prinzessin auf ihr eigenes Handeln zurückzuführen: „Wie viele Amateurfotografen experimentiere ich gelegentlich mit der Bearbeitung“, ließ die 42-Jährige am Montag wissen. „Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat. Ich hoffe, dass alle Feiernden einen sehr glücklichen Muttertag hatten.“

Aufgenommen wurde das Foto in der Vorwoche von Prinz William in Windsor, publiziert wurde es am Sonntag – dem Muttertag in England.

Agenturen nahmen Foto zurück

Die US-Agentur Associated Press (AP) hatte am Sonntagabend mitgeteilt, dass sie nach genauer Überprüfung zu dem Schluss kamen, es scheine von der Quelle „auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht. Das Foto zeigt eine Inkonsistenz in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte“. Reuters und AFP zogen das Bild ebenfalls zurück. Der „Daily Telegraph“ titelte neben dem Foto in seiner Montagsausgabe „Foto vom Palast war manipuliert, sagen Agenturen“.