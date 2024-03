Es ist die erste offizielle Aufnahme der Prinzessin seit Wochen - und diese teilt sie selbst: Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der royalen Familie zeigt sich die Ehefrau von Prinz William heute strahlend mit ihren Kindern.

Wann genau das Foto aufgenommen wurde – ob vor oder nach ihrer Operation – ist allerdings nicht bekannt. Anlass des Schnappschusses: Am 10. März wird in Großbritannien der Muttertag gefeiert.

„Vielen Dank für Ihre freundlichen Wünsche und Ihre anhaltende Unterstützung in den letzten zwei Monaten. Ich wünsche allen einen schönen Muttertag“, heißt es unter der Nachricht, die mit einem „C“ (für Catherine) unterzeichnet ist.

Bereits seit Wochen gibt es die skurrilsten Gerüchte rund um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate (42). Nachdem die Ehefrau von Kronprinz William (41) im Jänner überraschend bekannt gab, dass sie sich einer größeren Bauch-OP unterziehen musste, ist sie von der Bildfläche verschwunden. Ihr letzter offizieller Auftritt war am 25. Dezember 2023.

Erstes Lebenszeichen nach OP

Seit ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus hielt sich der Palast bedeckt, veröffentlichte lediglich, dass die 42-Jährige erst nach Ostern wieder Termine wahrnehmen würde. Gespannt wartete die Öffentlichkeit seitdem auf ein erstes Lebenszeichen der dreifachen Mutter.

Das erste Paparazzi-Foto entstand schließlich am 4. März, Kate wurde mit ihrer Mutter Carole im Auto in der Nähe von Schloss Windsor abgelichtet. Das Foto von ihr mit Sonnenbrille auf dem Beifahrersitz ging um die Welt. Viele Royal-Fans glaubten, dass sich ihr Gesundheitszustand so weit verbessert habe, dass sie bald wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren würde.

In der letzten Woche wurde dann bekannt, dass die Prinzessin am 8. Juni bei der Generalprobe von „Trooping the Colour“ teilnehmen wird. So vermerkte es die britische Armee auf ihrer Website. Dabei handelt es sich um eines der größten royalen Ereignisse in Großbritannien, bei dem sich normalerweise die gesamte britische Königsfamilie öffentlich zeigt, unter anderem auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palastes. Es gilt zudem als das traditionelle Geburtstagsevent des amtierenden britischen Monarchen, König Charles III. Dieser ist gesundheitlich ebenfalls angeschlagen und kämpft derzeit gegen eine Krebserkrankung.

Das Königshaus selbst bestätigte ihre Teilnahme jedoch nicht. Nun ist der Hinweis auf der Website der britischen Armee bereits wieder entfernt worden. Ob es sich dabei um ein Missverständnis, eine Terminkollision oder ein Verschlechtern ihres Gesundheitszustandes handelt, ist nicht bekannt.

Ärger über Missverständnis

Wie die „Bild“ berichtet, ist die Stimmung hinter den Kulissen alles andere als freundlich. Prinz William sei laut einem Palastmitarbeiter nach dem angeblich versehentlichen Veröffentlichen des Termins „ausgerastet und sehr wütend gewesen“. Der künftige König möchte seine Frau gerade in Zeiten wie diesen schützen und ihr den Presserummel ersparen.