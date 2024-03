Mehrere internationale Nachrichtenagenturen haben am Sonntag ein Bild von Prinzessin Kate (42) und ihren Kindern wegen Manipulationsverdachts zurückgezogen. Das vom Kensington-Palast veröffentlichte Foto ist das erste offizielle Bild der Prinzessin von Wales seit ihrer Bauch-OP im Jänner. Der Palast hatte es anlässlich des britischen Muttertags auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht. Es wurde von internationalen Nachrichtenagenturen weiterverbreitet.

„Foto zeigt Inkonsistenz“

Wie die US-Agentur Associated Press (AP) am Abend mitteilte, kam sie nach genauer Überprüfung jedoch zu dem Schluss, es scheine von der Quelle „auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht. Das Foto zeigt eine Inkonsistenz in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte“. Reuters und AFP zogen das Bild ebenfalls zurück.

Das Foto sollte wohl die anhaltenden Gerüchte und Spekulationen rund um den Gesundheitszustand der 42-Jährigen zum Verstummen bringen, doch nun droht ein weiteres PR-Desaster. Der „Daily Telegraph“ titelte neben dem Foto in seiner Montagsausgabe „Foto vom Palast war manipuliert, sagen Agenturen“.

Auf dem Bild ist Kate auf einem Gartenstuhl sitzend auf einer Veranda mit ihren Kindern zu sehen. Ihre Arme sind um die Hüften ihrer beiden jüngeren Kinder Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) geschlungen. Hinter Kate ist ihr ältester Sohn Prinz George (10) zu sehen. Kate lächelt, die Kinder wirken entspannt und fröhlich.

Dazu hieß es auf der X-Seite des Palasts: „Danke für die lieben Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den vergangenen beiden Monaten. Wünsche allen einen schönen Muttertag.“ Unterzeichnet war der Text mit einem C für Catherine - ein Zeichen, dass sie den Text selbst verfasst hat. Gemacht habe das Foto Prinz William (41), heißt es in dem Post.